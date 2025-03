Suzane Von Richthofen é processada pela Receita Federal; saiba o motivo

Suzane Von Richthofen, 41 anos, condenada a 39 anos pela morte dos pais, responde processo pela Justiça Federal por uma dívida de mais de R$ 50 mil. A Receita Federal tenta localizar Suzane para cobrar dívida de R$ 52.993,30 referente a pensão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que a autora recebeu após a morte dos pais, entre 2002 e 2004, quando já estava presa pelo homicídio dos dois. A informação foi revelada pelo jornalista Ullisses Campbell, do O Globo.

A mulher recebeu o valor até completar 21 anos, quando passou a não ter mais direito à pensão. Na época, o Ministério Público Federal (MPF) acionou a Justiça com pedido para que Suzane devolvesse o valor, sob o argumento de que ela não poderia ser beneficiada pelo crime que ela mesma cometeu. Em 2013, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a ré devolvesse o montante, na época equivalente a R$ 44,5 mil.

A devolução, no entanto, ainda segue pendente e o nome de Suzane Von Richthofen aparece na Dívida Ativa da União, além de ter sido incluído na lista de inadimplentes do Serasa.

Na época, ela relatou que já havia gastado o dinheiro e que não teria como devolver. A Justiça fez buscas patrimoniais para bloquear imóveis, veículos e contas bancárias de Suzane, mas não encontrou bens no nome dela.

Seguindo o colunista, a última movimentação do processo ocorreu em 14 de fevereiro deste ano. No entanto, a Justiça estaria com dificuldade de encontrar o endereço da acusada para enviar notificação oficial.

O Correio tenta contato com a defesa de Suzane Von Richthofen e aguarda resposta. O espaço segue aberto para futuras manifestações.