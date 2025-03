Adolescente de Caldas Novas é investigado por incitar agressão a homem em situação de rua

Um adolescente de 16 anos é investigado pela Polícia Civil de Goiás por manter um canal na plataforma Discord onde incentiva crimes contra pessoas em situação de rua e minorias. A investigação está sendo realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC).

O jovem era um dos donos do canal em que foi transmitido ao vivo um ataque contra um homem em situação de rua no Rio de Janeiro, em 17 de fevereiro. Ao menos 220 pessoas assistiam à transmissão no momento do ato. A vítima teve queimaduras de terceiro grau e 60% do corpo queimado.

Na ocasião, um adolescente de 17 anos que morava na capital carioca foi apreendido por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a PCGO, o adolescente de Caldas Novas demonstra ter interesse em transmitir novos ataques, tendo em vista a repercussão ocorrida. Todos os dispositivos eletrônicos dele foram apreendidos.