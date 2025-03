Prédio desaba no Centro do Rio e deixa pelo menos uma pessoa morta

Por Antônio Ribeiro e Carlos Palermo — Um prédio desabou no Centro do Rio de Janeiro no início da tarde desta quinta-feira (20), causando a interdição da Rua Senador Pompeu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava dentro do carro, atingido pelos escombros.

No imóvel funcionava uma loja de doces. Além do carro soterrado, outros dois veículos foram atingidos. Postes também caíram no local. As causas do desabamento ainda são desconhecidas.

Leia também: Copiloto da polícia é atingido por tiro na cabeça em pleno voo

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h29 e, após o desabamento, uma densa nuvem de fumaça tomou conta da região, que fica próxima à Central do Brasil.

Nota do Corpo de Bombeiros

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro confirmou que foi acionado, na tarde desta quinta-feira (20), para um desabamento em uma edificação residencial na rua Senador Pompeu, no centro do Rio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Até às 14h, as equipes de resgate trabalhavam para retirar uma pessoa presa dentro de um carro atingido pelos escombros. Confira o momento em que a vítima foi retirada do local.

Equipes da CET-Rio, da Guarda Municipal e da Light foram acionadas para apoiar a ocorrência.