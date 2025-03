Homem mata filho após não aceitar divórcio com a mãe da criança

Em Itamarandiba (MG), um homem matou o próprio filho a tiros por, segundo ele, não aceitar o divórcio com a mãe do menino. Geraldo Aparecido Alves Miranda, 50 anos, está foragido. O corpo da criança, Gabriel Santos Miranda, 9 anos, foi encontrado em mata no sábado (15/3).

O autor confessou o crime em áudio enviado para familiares em aplicativo de mensagens. "Já atirei nele, já está morto… Você está brincando comigo, achando que eu estava blefando", disse. "O amor que eu tenho pela Simone avacalhou tudo. Eu atirei nele, matei ele, agora vou atirar em mim."

A Polícia Militar iniciou as buscas após uma conselheira tutelar do município acionar a repartição. Ela relatou o desaparecimento dos dois após saber dos áudios enviados por Geraldo, na sexta-feira (14/3).

Segundo a PM, Gabriel foi morto com um tiro no ouvido. O corpo da vítima foi sepultado ainda no sábado (15/3).

A mãe do menino, Simone Rodrigues dos Santos, registrou boletim de ocorrência em 26 de fevereiro, após o homem aparecer no local em que ela mora e convencer o garoto a voltar com ele para a zona rural onde viviam. "Preciso achar ele, vivo ou morto, para ter paz na vida", relatou à Inter TV.

Simone contou que, durante os 27 anos de casamento, sofreu diversos episódios de violência.

A busca pelo criminoso segue com a mobilização de agentes e familiares. O crime é investigado pela Polícia Civil, que conta com duas frentes, uma para elucidar o crime e outra para encontrar o foragido. A repartição reforça que qualquer informação é bem-vinda e pode ser compartilhadas presencialmente na sede de qualquer delegacia do estado ou pelo número 181. O anonimato é garantido.