Caso Vitória: defesa de Maicol dos Santos pede habeas corpus à Justiça

A defesa de Maicol Sales dos Santos, preso suspeito de assassinar Vitória Regina de Souza em Cajamar (SP), protocolou um pedido de habeas corpus na Justiça, a fim de que o suspeito aguarde em liberdade até a conclusão do julgamento.

Ao Correio, os advogados de Maicol afirmaram que a prisão temporária do suspeito foi realizada de maneira "equivocada". "Se o próprio Ministério Público, que é o destinatário de tudo aquilo que será produzido no inquérito, entendeu pela não decretação da medida, não haveria motivos para sua determinação", expõem.

"Ademais, o inquérito está avançado e não resta nenhuma diligência a ser feita, motivo pelo qual a prisão, que seria apenas para produzir elementos de convicção, não encontra mais guarida, eis que esgotados todos os atos investigatórios", completou a defesa.

De acordo com a Polícia Civil do estado, Maicol confessou o crime e disse que agiu sozinho.

A defesa do suspeito, por sua vez, não reconhece a confissão. "A defesa de Maicol Antonio Sales dos Santos nega ter conhecimento de qualquer confissão feita à autoridade policial e ressalta que não foi formalmente comunicada sobre qualquer ato dessa natureza. Além disso, considera extremamente questionável que uma suposta confissão tenha ocorrido sem a presença dos advogados constituídos e durante a madrugada, em clara violação às garantias legais", afirmou, em nota.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, por meio de nota, que Maicol foi transferido na noite de quarta-feira (19/3) para uma unidade prisional por questões de segurança. "Não há registro de agressões contra ele, que passou por exames cautelares no Instituto Médico Legal (IML) nesta quarta-feira (19) e foi encaminhado ao CDP II de Guarulhos. As investigações continuam a cargo da Delegacia de Cajamar para o completo esclarecimento do caso", acrescentou.

Maicol foi preso em 8 de março. A prisão temporária foi decretada devido a relatos de testemunhas, que indicam que ele estava próximo ao crime, e também porque seu carro foi visto na cena do assassinato. Foi ainda relatada movimentação suspeita em sua casa no dia do desaparecimento da adolescente.

Relembre o caso

Vitória deixou o shopping onde trabalhava e caminhou até um ponto de ônibus em 26 de fevereiro. Durante o trajeto, ela mandou mensagens a uma amiga dizendo estar com medo de dois homens em um carro que a assediaram e de outros dois rapazes que entraram com ela no coletivo.

Testemunhas revelaram que ela desceu sozinha em Ponunduva, bairro rural de Cajamar, onde morava com a família. A adolescente não foi mais vista.

Depois de uma semana de buscas, na quarta-feira (5/3), cães farejadores da Guarda Civil Municipal encontraram o corpo de Vitória. Ela estava nua, com a cabeça raspada e machucada, em uma mata fechada.