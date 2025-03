Filho é preso e mãe detida por ocultar provas em flagrante de tráfico

Um homem e uma mulher foram presos na madrugada desta segunda-feira (24/3), após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desarticular o que seria um suposto ponto de tráfico no Setor Leste da Cidade Estrutural.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante patrulhamento tático pela região, os militares foram informados pelo adjunto do batalhão sobre movimentação suspeita em uma residência localizada na quadra 4, conjunto 7, onde várias pessoas entravam e saíam, supostamente comprando drogas.

No local, o Grupo Tático Operacional (GTOP) do 15º BPM, encontrou uma mulher e seu filho de 25 anos, que jogou pela janela quatro porções de crack envoltas em uma camiseta. Os policiais o confrontaram sobre o conteúdo, o qual o suspeito informou ser proprietário e assumiu ter tentado se livrar do material ao perceber a presença dos policiais.

Durante a revista, foi constatado que a mãe do rapaz, que havia recebido a PMDF na porta, tinha uma balança de precisão escondida sob o sutiã, além de uma porção significativa de substância semelhante a skank e R$ 32 em espécie ocultados em sua calça.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A proprietária do imóvel também foi conduzida à 8ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.