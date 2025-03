A saga para mover um transformador de 250 toneladas pelo Nordeste do Brasil

A velocidade média do transporte é de 7 km/h. Durante o percurso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) implementará pontos de controle e direcionará o fluxo de veículos de passeio para vias locais - (crédito: Reprodução/Youtube Canal Drone Tube)

O lento tráfego de um enorme caminhão azul tem chamando a atenção de motoristas e moradores desde a última terça-feira (18/3) nas rodovias dos estados de Pernambuco e Paraíba. O veículo leva uma carga especial, que segue com destino ao Complexo Eólico Serra da Palmeira, localizado em terras paraibanas.

Leia também: Brasil possui duas das dez regiões com mais secas prolongadas do planeta

O objetivo é transportar — em comboio — um transformador de energia eólica. O detalhes, contudo, é que a carga pesa mais de 250 toneladas, tem 11,24 metros de comprimento, 4,2 metros de largura e 4,59 metros de altura. O caminhão chegou ao município de Campina Grande, na Paraíba, nesta segunda-feira (24/3).

Veja o momento em que o comboio passou por João Pessoa, na quinta-feira (19/3):

O comboio ficará estacionado em Campina Grande até esta terça-feira (25/3). A velocidade média é de 7 km/h. Durante o percurso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) implementará pontos de controle e direcionará o fluxo de veículos de passeio para vias locais.

O objeto transportado pelo comboio foi produzido no China, chegou ao Brasil por meio do porto de Suape, em Pernambuco. Até chegar à região de Campina Grande, na BR-230, o transformador percorreu toda a BR- 101 pernambucana.

PRF acompanha comboio

O transporte do transformador gigante conta com a participação da PRF. Os agentes do órgão, segundo informações da Agência Brasil, ficam responsáveis por direcionar o fluxo de veículos para outras vias.

Leia também: Homem morre atropelado por caminhão do SLU na Estrada Parque Paranoá

O Correio contatou a assessoria de comunicação da PRF seção Paraíba e aguarda respostas para acrescentar mais informações sobre o transporte do transformador para o complexo eólico.

A expectativa é de que na quinta-feira (27/3) o transformador chegue à cidade de Soledade, última etapa das BRs na Paraíba. A partir deste ponto, o comboio será escoltado pelo Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), pela PB-117, até o destino final.