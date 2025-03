Homem morre atropelado por caminhão do SLU na Estrada Parque Paranoá

Um homem, com idade estimada entre 45 e 50 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) na Estrada Parque Paranoá, próximo ao Núcleo Rural Aspalha. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (19/3).

De acordo com o relato do motorista do caminhão, ele não teria visto a vítima, que estava deitada no chão, antes do atropelamento. O homem, que não portava documentos de identificação, foi encontrado já sem vida no local.

A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas e ficaram responsáveis pelo local.