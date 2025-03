Confira etapas para procurar emprego no aplicativo da Carteira de Trabalho

A taxa de desemprego no Brasil saiu de 6,2% para 6,5% no trimestre - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Desde janeiro deste ano, é possível procurar vagas de emprego por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível de forma gratuita para download em lojas de sistemas Android e iOS. Substituta do antigo Sine Fácil, a nova funcionalidade da plataforma disponibiliza oportunidades das agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O objetivo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) era centralizar os serviços em um lugar, facilitando e agilizando processos. Para acessá-los e receber notificações de vagas de emprego de acordo com o perfil e a localidade do usuário, basta baixar ou atualizar o aplicativo. Leia também: Consignado CLT atinge 40 milhões de simulações e 11 mil contratos

Confira, a seguir, o passo a passo para procurar oportunidades por meio da Carteira de Trabalho Digital.

Passo 1: baixar ou atualizar o aplicativo

Em lojas de aplicativos para smartphones, procure por ‘Carteira de Trabalho de Digital’ e clique em ‘baixar’, ‘instalar’ ou ‘atualizar’. Carteira de Trabalho Digital (foto: Reprodução/Governo Federal)

Passo 2: entender a plataforma

Se este for o primeiro acesso do usuário, orientações e dicas sobre o aplicativo e os serviços oferecidos por ele vão aparecer na tela, como uma introdução. Leia cada uma delas e clique em ‘próximo’; ou pule todas as instruções. Carteira de Trabalho Digital (foto: Reprodução/Governo Federal) Passo 3: entrar com a conta g ov.br

Seja no primeiro uso, seja nos usos subsequentes, é preciso acessar o portal por meio da conta ‘gov.br’. Basta clicar no botão que aparece na tela, que direcionará o usuário para uma página externa de acesso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Passo 4: se cadastrar

Depois de logado, o usuário deve clicar no ícone de mala, referente à aba ‘emprego’, na parte inferior da interface do aplicativo e cadastrar-se para começar a receber as vagas de trabalho.

No cadastro, o usuário deve inserir ou atualizar informações pessoais, como endereço, números de contato e escolaridade.



Passo 5: cadastrar objetivos profissionais

Após o cadastro, será possível elencar objetivos profissionais — ou áreas de trabalho. É preciso preencher no mínimo uma profissão, e possível colocar no máximo seis, mesmo que o cidadão não tenha experiência.

Só com o preenchimento dos objetivos, as vagas de emprego passam a ficar disponíveis, com base no interesse profissional do candidato e no endereço dele. Carteira de Trabalho Digital (foto: Correio Braziliense)

Passo 6: notificações

Depois disso, o usuário passa a receber notificações quando surgirem vagas de trabalho relacionadas ao perfil e à localidade no Sine.

Para acessar as notificações dentro da plataforma, basta clicar no ícone de sino, na parte superior do aplicativo; ou clicar nas três linhas referentes ao menu, na parte inferior, e selecionar a opção ‘notificações’. No menu, também é possível acessar a aba ‘trabalho’.







Versão web

Também é possível consultar vagas de emprego on-line por meio da versão web da Carteira de Trabalho Digital. Basta acessar o portal gov.br no navegador e procurar pelo serviço.

Uma vez logado, o usuário é redirecionado ao site Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho e Emprego. Lá, é possível acessar tanto o documento quanto a busca de emprego. O cidadão também consegue atualizar as informações pessoais e o perfil profissional por lá.