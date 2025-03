Evento da Geap destaca protagonismo feminino e combate à violência contra mulheres

A deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP) participou do evento: "Uma democracia só vai ser plena com a participação de todos" - (crédito: Gabriel Lucena)

A terceira edição do evento "Pra Elas", promovido pela Geap Saúde, reuniu lideranças femininas e representantes do poder público nesta quarta-feira (26/3) para discutir a importância da equidade de gênero e o fortalecimento das políticas de proteção às mulheres. Realizado em Brasília, o encontro contou com a presença da deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), que enfatizou a necessidade de ampliar a participação feminina nos espaços de decisão.

"Estou muito feliz de estar aqui, um evento em homenagem a cada uma das mulheres que transforma essa empresa, que faz diferença na sociedade", declarou a parlamentar.

Renata destacou sua atuação na criação de leis voltadas ao combate à violência de gênero e à valorização da mulher na política. "Uma democracia só vai ser plena com a participação de todos", enfatizou.

No encontro, a Geap reafirmou na ocasião seu compromisso com a equidade de gênero e a segurança das mulheres. Segundo a gerente de Comunicação Institucional da operadora de saúde, Flávia Corrêa, mais de 60% dos beneficiários do plano são mulheres, e a empresa tem investido em ações para garantir igualdade de oportunidades. "Esse evento vem para consolidar esse compromisso com as mulheres", ressaltou.

A diretora de Administração da Geap, Ana Cristina Santiago, por sua vez, reforçou que a operadora tem um histórico de valorização da mulher no ambiente corporativo. "A Geap tem um olhar muito especial para as mulheres. É uma empresa em que a igualdade salarial é praticada há muitos anos e há ocupação de mulheres em cargos de gestão e liderança."

A reunião abordou temas sensíveis, como o impacto da violência doméstica na vida das mulheres. Renata Abreu destacou a aprovação de leis importantes, como a que destina 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública para políticas de combate à violência contra a mulher. "Muitas vezes, a mulher está sofrendo violência dentro de casa e não sai por dependência financeira. É importante garantir recursos para políticas efetivas, como construção de abrigos", explicou.

Também presente no evento, a presidente do Comitê de Equidade da Geap, Socorro Lago, reforçou a importância da iniciativa como um espaço de reflexão e mobilização. "O Dia Internacional da Mulher não foi fruto de uma comemoração, mas sim de muita luta das mulheres historicamente", observou.

Já o diretor-presidente da Geap, Douglas Figueredo, destacou que a empresa busca promover a equidade de forma concreta. "Precisamos cada vez mais trabalhar a equidade pelo equilíbrio entre homens e mulheres no local de trabalho", apontou.