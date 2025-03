Fisiculturista que matou vendedora passa mal na prisão e morre

O fisiculturista Wenderson Rodrigues de Souza, acusado de esfaquear e matar a vendedora Carla Gobbi Fabrete em uma loja de Vila Velha, no Espírito Santo, morreu no último domingo (30/3) no Centro de Detenção Provisória da cidade. A informação foi confirmada pela Secretaria da Justiça do estado (Sejus).

Segundo a Sejus, Wenderson foi encontrado passando mal pelos servidores da unidade e encaminhado à Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP), onde já chegou sem vida. A secretaria ainda informou que a causa da morte será investigada, com o acompanhamento do Serviço de Inteligência Prisional, que instaurou um procedimento para apurar os fatos.

Em nota a Polícia Civil revelou que o laudo da Polícia Científica (PCIES) apontou que a morte de Wenderson foi causada por uma lesão perfurocortante na cervical esquerda, que resultou no rompimento da artéria carótida comum.

O comunicado também destacou que, até o momento, não há indícios suficientes de que a morte tenha ocorrido de forma intencional. O caso foi encaminhado à Delegacia de Crimes no Sistema Carcerário e Socioeducativo para a continuidade das investigações.

Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, foi morta no dia 10 de março, enquanto trabalhava na loja da família no bairro da Glória. Wenderson, que se passou por cliente interessado em comprar uma capinha de celular, a levou para os fundos da loja e cometeu o crime.

O fisiculturista foi autuado por feminicídio, com duas majorantes: uma devido à presença da filha de dois anos da vítima e outra pela impossibilidade de defesa, conforme informações do G1. Ele foi preso no mesmo dia do crime, 10 de março.

Leia íntegra da nota da P CES:

A Polícia Civil (PCES) informa que, em um primeiro momento, a autoridade policial da Central de Teleflagrantes determinou a reintegração dos sete detentos que haviam sido conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, uma vez que, até o momento, não há indícios suficientes de que a morte tenha resultado de uma ação intencional. O caso foi encaminhado à Delegacia de Crimes no Sistema Carcerário e Socioeducativo para o prosseguimento das investigações, que seguirão apurando todas as circunstâncias do ocorrido.

A Polícia Cientifica (PCIES) informa que o laudo cadavérico realizado no Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, apontou como causa da morte do interno, de 30 anos, uma lesão perfurocortante na cervical esquerda, que resultou na lesão da artéria carótida comum esquerda (localizada no lado esquerdo do pescoço). A lesão identificada pelo legista é um novo ferimento, distinto daquele auto-infligido no dia do crime.

Leia íntegra da nota da Sejus :

A Secretaria da Justiça (Sejus) informa que o fato foi registrado na manhã desse domingo (30), no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha. W.R.S começou à passar mal e internos que dividiam a cela com ele informaram aos policiais penais do plantão. Imediatamente, ele foi socorrido por servidores para a Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP), onde já chegou sem vida. A causa da morte ainda não está definida.

A Secretaria da Justiça (Sejus) ressalta que a causa da morte vai seguir sob investigação da Polícia Civil, com o acompanhamento do Serviço de Inteligência Prisional, que abriu um procedimento para apurar o fato.

W.R.S. deu entrada no sistema prisional no dia último dia 10.