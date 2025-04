Acidente entre van e carreta deixa 11 mortos na Bahia

No momento da chegada da PRF, o motorista da carreta não estava no local e não realizou teste do bafômetro - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um grave acidente na noite de domingo (30/3), na BR-242, próximo ao município de Ruy Barbosa, na região da Chapada Diamantina, deixou a Bahia em luto. Uma colisão frontal entre uma van e uma carreta resultou na morte de 11 pessoas, sendo a maioria delas do mesmo núcleo familiar. Entre as vítimas estavam crianças e adultos.

Segundo informações da prefeitura do município, o acidente envolveu ao todo 15 pessoas — 14 estavam na van no momento da colisão. Os passageiros voltavam de um sítio em Boa Vista do Tupim, onde haviam passado o dia em uma confraternização familiar. O veículo seguia em direção à cidade quando foi atingido pela carreta, a três quilômetros do povoado de Amparo.

Entre as vítimas fatais, estão: Flávio Silva Boaventura, de 45 anos; Vitor Nunes Alcântara, de 18 anos; Israel Oliveira Dias, de 8 anos ;Luciene Boaventura de Oliveira; de 43 anos; Romário de Jesus Mateus, de 31 anos; Franciele Boaventura, de 28 anos; Ana Lúcia Rocha de Oliveira, de 44 anos; Heloisa Boaventura Dias, de 3 anos; Romário de Jesus Mateus, de 31 anos; Samuel Oliveira Dias, de 10 anos; Enoy Silva Boaventura, de 32 anos; Sophia Boaventura Dias, de 10 anos; todos pertencentes à mesma família.

O motorista da van teve ferimentos leves e foi liberado após atendimento médico. Além dele e do motorista da carreta, os primos Ana Flávia Boaventura e Matheus Boaventura também sobreviveram a tragédia. Ana Flávia está recebendo cuidados médicos na Santa Casa de Misericórdia de Ruy Barbosa, e Matheus está no hospital de Itaberaba.

No momento da chegada da PRF, o motorista da carreta não estava no local e não realizou teste do bafômetro.

O acidente ocorreu por volta das 18h, no km 267 da rodovia. As causas da colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, mas relatos preliminares indicam que um dos veículos pode ter invadido a pista contrária. O impacto da batida foi tão forte que a van ficou completamente destruída.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), onde foram identificados por familiares. O velório ocorreu no Ginásio de Esportes, na tarde de hoje, segunda-feira (31). O sepultamento ocorrerá às 9h da manhã desta terça-feira (1º), no cemitério Municipal Bosque da Paz.

O governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), garantiu que prestará todo apoio necessário aos familiares. "Recebi com profunda tristeza a notícia do trágico acidente na BR-242, na Chapada Diamantina. Moradores de Ruy Barbosa perderam suas vidas de forma abrupta, deixando um rastro de dor que atinge toda a cidade", disse o governador nas redes sociais.

"Estou em oração pelas famílias e amigos das vítimas”, completou. Ele também determinou que o governo do Estado preste todo o apoio necessário aos familiares enlutados. “Que a solidariedade e o cuidado sigam guiando nossos passos", completou o governador. A Prefeitura de Ruy Barbosa também se manifestou, decretando três dias de luto.

