Angelina Jolie encontra cacique Raoni em aldeia indígena no Mato Grosso

A atriz americana Angelina Jolie , conhecida por trabalhos humanitários, visitou, nesta quarta-feira (2/4), a aldeia indígena Piaraçu, localizada na Terra Indígena Capoto-Jarina, em São José do Xingu, Mato Grosso. Apesar de o motivo da visita da artista não ter sido divulgado, fotos mostram o encontro dela com o cacique Raoni Metuktire , líder da etnia Kayapó cujo trabalho é reconhecido internacionalmente.

De acordo com a mídia local, Jolie teria sido levada à aldeia por um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo o g1, a visita teria ocorrido por meio da organização Re:wild, para que a atriz conhecesse de perto a conexão entre o povo indígena e a natureza. Além disso, a artista teria conversado com a comunidade a respeito de desmatamento, garimpo ilegal, expansão do agronegócio sobre terras indígenas e outros desafios.

Registros que circulam nas redes sociais mostram Angelina Jolie ao lado do cacique Raoni e realizando atividades com indígenas da aldeia.

