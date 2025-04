Lula visita Xingu e fala com lideranças indígenas nesta sexta

A visita ocorre após convite do Cacique Raoni, líder dos kayapós, que subiu a rampa do Palácio do Planalto durante a cerimônia de posse do presidente Lula. - (crédito: Reuters)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai visitar nesta sexta-feira (4/4) a Terra Indígena Capoto-Jarina, que fica no Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso. O encontro atende a um pedido do cacique Raoni Metuktire, uma das maiores lideranças indígenas do país.

A aldeia Piaraçu, onde ocorrerá a visita, fica em São José do Xingu, município a cerca de 952 km da capital mato-grossense, Cuiabá. No local, o petista vai se reunir com Raoni e com outros líderes da bacia do Rio Xingu, onde vivem mais de 5,5 mil indígenas.

Lula prometeu realizar a visita em fevereiro, quando recebeu líderes indígenas no Palácio da Alvorada. Antes, em outubro do ano passado, o cacique Raoni foi ao Palácio do Planalto para tentar um encontro fora da agenda, mas não foi recebido pelo presidente.

“Conversamos sobre temas de interesse do território, como a segurança alimentar dos povos indígenas e a crise climática. O Território Indígena do Xingu é vasto e abriga 16 etnias, representando uma riqueza cultural e socioambiental que devemos proteger juntos”, disse Lula nas redes sociais após o encontro.

Demarcação de terras

Raoni é líder dos kayapós e uma de suas principais reivindicações é que o processo de demarcação da terra indígena Kapôt Nhinore, que fica entre o Mato Grosso e o Pará, seja acelerado. Além disso, a região foi fortemente atingida pelos incêndios que assolaram o país no ano passado, e possui também grande atividade de garimpeiros ilegais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Julgamento de Bolsonaro pode aumentar sua popularidade e dividir o Brasil, diz FT

Julgamento de Bolsonaro pode aumentar sua popularidade e dividir o Brasil, diz FT Política Bolsonaro diz que Marine Le Pen sofre "perseguição"