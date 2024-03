Cacique Raoni recebe de Macron a maior honraria francesa

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente da França, Emmanuel Macron, concedeu, na noite desta terça-feira (26/3), a Ordem Nacional da Legião de Honra ao líder indígena da etnia kayapó, cacique Raoni Metuktire. É a maior honraria francesa a seus cidadãos e a estrangeiros que se destacam por atividades no cenário global.

A condecoração foi instituída em 20 de maio de 1802 por Napoleão Bonaparte. Raoni recebeu o grau de cavaleiro, o primeiro da Legião de Honra. A França reconhece Raoni como uma figura internacional pela proteção das florestas, pela causa indígena e ambiental.

"Estou muito feliz em estar com vocês no Pará. Caro Raoni, esse momento é dedicado a você. Várias vezes você foi à França e eu me comprometi em vir aqui fazer a visita na Amazônia. Várias vezes você foi à França para defender a causa e eu me comprometi a vir aqui e estar junto com os seus, nessa floresta que é tão cobiçada. E você sempre lutou para defendê-la durante décadas. Lula e eu fazemos hoje causa comum por um dos nossos amigos nessa terra que pertence a vocês. Que é um tesouro de biodiversidade, mas também de povos indígenas que aqui nasceram, cresceram e tiveram a sua tradição", disse Macron.

"Você se tornou embaixador do seu povo, interlocutor dos poderes públicos brasileiros e sempre sentinela do seu território", acrescentou.



Também participaram da agenda a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, a presidente da Funai, Joenia Wapichana e a primeira-dama, Janja.

Em clima amistoso, ao longo do encontro, Lula, Macron e Raoni se cumprimentaram com abraços.