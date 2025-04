Corpo de mulher é encontrado em cova rasa em Goiás

Foram empenhados bombeiros em equipes distintas e com técnicas e equipamentos diferentes - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás)

O Corpo de Bombeiros de Goiás encontrou, no fim da tarde desta quarta-feira (2/4), o corpo de uma mulher de 24 anos em uma cova rasa nas proximidades de uma estrada vicinal, com acesso pela rodovia GO-108, no sentido Guarani de Goiás. A suspeita é que o corpo seja da vendedora Vanessa Lopes, desaparecida desde 21 de março.



A Polícia Civil investiga o caso e exames periciais serão realizados para confirmar a identidade da vítima.

A operação da 10ª Companhia de Bombeiros começou na segunda-feira (31/3). Foram empenhados bombeiros em equipes distintas e com técnicas e equipamentos diferentes, utilizando drones e cães de busca, todos os dias, desde então.



"As equipes atuaram em diferentes pontos, como a casa da mulher e seus arredores, numa obra onde o companheiro trabalhava e em outros pontos da cidade, conforme eram indicados", informou o Corpo de Bombeiros.



Após o corpo ser encontrado, o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas por Vanessa Soares. O marido da jovem foi preso de forma preventiva na segunda-feira (31/3).

