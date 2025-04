Álvaro Damião toma posse como Prefeito de Belo Horizonte, após morte de Fuad

Álvaro Damião foi empossado Prefeito de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (3/4), em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). Ele assume o cargo após a morte do prefeito reeleito Fuad Noman (PSD), ocorrido na semana passada.

Durante a posse, Damião ressaltou a importância de dar continuidade aos projetos iniciados por Fuad Noman e afirmou estar comprometido em trabalhar pelo desenvolvimento da capital mineira.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e secretários municipais. No início do evento, foi feito um minuto de silêncio em respeito a morte de Fuad Noman, seguido de uma longa salva de palmas.

Damião também exigiu um vídeo em homenagem ao prefeito.

Antes de assumir a prefeitura, Álvaro Damião era jornalista e foi vereador por dois mandatos. Em 2024, foi eleito vice-prefeito na chapa de Fuad Noman.