Alerta de chuvas intensas é emitido para todas as regiões do Brasil; veja

Todas as regiões brasileiras estão em alerta para chuvas intensas nesta quinta-feira (3/4). As chuvas podem chegar entre 30 a 100 milímetros por dia, com possibilidades de ventos intensos (40-100 km/h). Há também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta para 19 estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Tocantins, Acre, Rondônia, Pará, Roraima, Amazonas e Amapá.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet também recomenda evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja os locais afetados:

Centro Goiano,

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba,

Central Mineira,

Norte Pioneiro Paranaense,

Serrana,

Oeste Catarinense,

Ocidental do Tocantins,

Zona da Mata,

Norte Cearense,

Noroeste Cearense,

Central Potiguar,

Centro-Sul Mato-grossense,

Vale do Acre,

Sul Goiano,

Oeste Potiguar,

Presidente Prudente,

São José do Rio Preto,

Metropolitana de Curitiba,

Leste Maranhense,

Marajó,

Vale do Itajaí,

Nordeste Mato-grossense,

Leste de Mato Grosso do Sul,

Campinas,

Oeste de Minas,

Bauru,

Piracicaba,

Grande Florianópolis,

Sul/Sudoeste de Minas,

Itapetininga,

Norte Maranhense,

Centro Norte de Mato Grosso do Sul,

Baixo Amazonas,

Campo das Vertentes,

Norte Mato-grossense,

Leste Rondoniense,

Sudoeste Paraense,

Centro Ocidental Paranaense,

Ribeirão Preto,

Araçatuba,

Norte de Roraima,

Sudeste Mato-grossense,

Norte Goiano,

Centro-Norte Piauiense,

Noroeste Paranaense,

Jaguaribe,

Macro Metropolitana Paulista,

Centro Amazonense,

Marília,

Metropolitana de Belo Horizonte,

Norte Central Paranaense,

Sudoeste de Mato Grosso do Sul,

Norte do Amapá,

Oeste Maranhense,

Sudoeste Amazonense,

Araraquara,

Sudoeste Paranaense,

Oeste Paranaense,

Pantanais Sul Mato-grossense,

Sul Fluminense,

Sudeste Paranaense,

Vale do Paraíba Paulista,

Oriental do Tocantins,

Noroeste Fluminense,

Sul Amazonense,

Metropolitana de Fortaleza,

Noroeste Goiano,

Centro Oriental Paranaense,

Sudoeste Mato-grossense,

Norte Catarinense,

Sertões Cearenses,

Agreste Paraibano,

Centro Fluminense,

Leste Potiguar,

Metropolitana de São Paulo, Assis,

Nordeste Paraense,

Agreste Potiguar,

Norte Amazonense,

Litoral Sul Paulista,

Norte Piauiense,

Centro-Sul Paranaense,

Madeira-Guaporé,

Metropolitana do Rio de Janeiro,

Sul de Roraima,

Vale do Juruá,

Sul do Amapá,

Borborema,

Sul Catarinense,

Noroeste de Minas,

Norte Fluminense,

Mata Paraibana,

Centro Maranhense,

Baixadas.