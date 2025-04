Congresso

Motta confirma Lira como relator do projeto sobre isenção do IR até R$ 5 mil O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quinta-feira (3/4) a criação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei do governo. O colegiado será presidido pelo deputado Rubens Pereira Jr. (PT-MA)