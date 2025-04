Município no Pará registra maior tremor de terra desde 1900

Um tremor de terra de magnitude 4.3 na escala Richter foi registrado, durante a madrugada desta quinta-feira (3/4), no sudoeste do Pará, próximo ao município de Parauapebas. Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o evento sísmico — o quarto do ano na região — é o maior já registrado na área desde quando se tem dados. Leia também: Cidade mineira registra quinto tremor de terra do ano

Em comunicado publicado no início da tarde, o Observatório Nacional (ON) informa que o abalo sísmico ocorreu às 4h02 (de acordo com o horário de Brasília) “e foi sentido pela população local”. O tremor, considerado pelo órgão como de “magnitude moderada”, foi captado por estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), que monitora a atividade sísmica no Brasil. Em nota enviada ao Correio, a Prefeitura de Parauapebas informa que “até o momento, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) não recebeu nenhuma solicitação ou ocorrência relacionada ao tremor de terra registrado na madrugada”.

Com base no catálogo do Centro de Sismologia da USP, que realizou análise dos dados registrados em conjunto com o ON, este foi o maior evento sísmico registrado próximo ao município de Parauapebas desde 1900 — ano em que o conjunto de registros começou a ser armazenado.

De acordo com o Observatório Nacional, este é o quarto tremor de terra registrado no Pará apenas neste ano, e o segundo ocorrido em Paraupebas — o primeiro, em 9 de janeiro, teve magnitude consideravelmente menor, 2.8. O mais forte do estado em 2025, até então, com 2.9 de magnitude, havia ocorrido em Tucurui no dia 28 de janeiro.