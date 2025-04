Apresentadora e jornalista Wanda Chase morre durante cirurgia

A jornalista e apresentadora Wanda Chase morreu nessa quarta-feira (2/3), durante uma cirurgia de aneurisma da aorta, em Salvador (BA). Ícone do jornalismo baiano, ela tinha 74 anos e era conhecida por fazer parte do movimento negro. O enterro está previsto para o sábado, de acordo com a TV Bahia, afiliada da Globo, onde trabalhou por quase três décadas.

Wanda nasceu no Amazonas e se mudou para a Bahia em 1991. De acordo com a família, ela disse há cerca de um mês que estava doente, após passar por uma virose. Chase chegou a ser diagnosticada com infecção urinária e infecção intestinal.

Nessa quarta-feira, Wanda deu entrada no hospital e obteve o diagnóstico de aneurisma dissecante da aorta, que ocorre quando a camada interna da aorta se rompe. Ela foi encaminhada para a cirurgia por volta das 17h, mas morreu durante o procedimento. A morte foi comunicada aos familiares cerca de 6 horas depois.

Wanda Chase fez parte da história do jornalismo baiano, tendo trabalhado em diversos veículos. Ela também foi assessora de imprensa da banda Olodum.

Ao todo, a jornalista recebeu mais de 45 prêmios na profissão. Wanda também é reconhecida por seus esforços em dar reconhecimento para a cultura baiana, especialmente às manifestações ligadas à cultura negra.

Veja a íntegra da nota divulgada pela família de Wanda:

"A família Chase, lamenta com pesar, informar o falecimento da irmã, tia e tia avó Wanda Chase. Jornalista, uma mulher pioneira e inspiradora na luta pela igualdade racial e pela representatividade na mídia.

Nascida no Amazonas, Wanda Chase construiu uma carreira exemplar no jornalismo, passando por importantes veículos de comunicação, como o Jornal A Crítica, Rede Manchete, Tv Cabo Branco, Rede Globo Nordeste e por último, a convite, por 27 anos na Tv Bahia.

Além de sua destacada atuação como repórter, editora, colunista e apresentadora, Wanda Chase foi uma militante incansável do movimento negro, lutando por mais visibilidade e inclusão para as comunidades afrodescendentes.

Mesmo após sua aposentadoria, Wanda, continuou ativa, escrevendo sua coluna “Opraí Wanda Chase” no Portal IBahia e trabalhando em projetos como um podcast “Bastidores com Wanda Chase” e um livro sobre a axé music.

Sua partida deixa um vazio irreparável, mas seu legado de luta, perseverança e paixão pela vida e pela justiça social continuará a inspirar gerações futuras.

Para nós, seus familiares, Wanda é referência de alegria, determinação, sensatez, honestidade e competência.

Na vida a Wanda amou tudo que fez e nosso amor por ela é para sempre.

Em breve daremos informações sobre o funeral".