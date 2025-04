Ministério Público pede investigação de denúncia de estupro contra Otávio Mesquita

O Ministério Público de São Paulo solicitou que a Polícia Civil investigue uma denúncia de estupro feita pela comediante Juliana Oliveira contra o apresentador Otávio Mesquita. O pedido foi feito nesta quarta-feira (2/4).

Juliana, que foi assistente de palco do programa The Noite, do SBT, denuncia que o apresentador passou a mão em suas partes íntimas sem consentimento, durante uma gravação em 25 de abril de 2016.

De acordo com o despacho, no qual o Correio teve acesso, a promotora do caso, Priscila Longarini Alves, argumenta que "existem elementos que necessitam de maior investigação quanto à prática de eventual infração contra a dignidade sexual".

"Segundo consta, a vítima exercia a função de assistente de palco, quando, no dia 25 de abril de 2016, durante a exibição do programa The Noite, transmitido pelo SBT, o representado, em tese, a agarrou e, em seguida, posicionou a genitália próximo ao rosto dela, bem como passou a apalpá-la nos seios e nádegas. A vítima, por sua vez, tentou desvencilhar-se, em oposição ao ato praticado", diz um trecho do documento.

Quem é Juliana Oliveira?

Juliana trabalhou por mais de uma década ao lado de Danilo Gentili. Ela deixou o The Noite no ano passado, para integrar o programa Chega Mais, ao lado de Márcia Dantas, Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato.

Nos anos em que esteve no SBT, também apresentou o Teleton. A comediante foi demitida da emissora em meados de fevereiro, junto com toda a equipe do Chega Mais.

Após a repercussão do caso de estupro, Juliana, que acumula quase 1 milhão de seguidores no Instagram, recebeu diversas mensagens de apoio. "Parabéns Juliana por falar o que tem que falar e denunciar. Estou com você. Sinto muito pelo que passou", disse uma internauta.

"Como deve ter sido agonizante ficar calada em prol de um emprego que te deu oportunidades na vida que você jamais sonhou", escreveu outra pessoa. "Só quem passou por determinadas situações sabe que tem coisa que a gente não esquece", comentou uma terceira.

O que diz Otávio Mesquita?

Na última semana, Otávio Mesquita publicou um vídeo nas redes sociais se pronunciando sobre o caso. "Lamento profundamente! Nunca aos 40 anos de TV passei por uma situação assim, nunca tive problema algum em nenhuma das emissoras que trabalhei… e ainda mais nesse tema sem noção", escreveu o apresentador, na legenda.

"Fui surpreendido com uma acusação de estupro. Olha que loucura isso! Demorei para entender tudo do que se tratava, no fim descobri que essa acusação era sobre uma brincadeira, na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi combinada de maneira informal", relatou.

Na sequência, Mesquita continua: "O programa foi ao ar há mais de dez anos e, durante esse período, não houve nenhum registro de desagrado ou reclamação, nem mesmo no dia da gravação".

