Homem que destruiu imagens de santos em paróquia é investigado

O homem que destruiu imagens de santos da Paróquia Bom Jesus das Oliveiras, na Zona Leste de São Paulo, na segunda-feira (7/4), é investigado pela Polícia Civil. De acordo com testemunhas, ele entrou na igreja logo após a missa e, sem motivo aparente, derrubou e destruiu duas imagens religiosas.



Policiais militares localizaram o suspeito em casa, na Rua Aramina, em Itaquaquecetuba, após receberem denúncia de que ele seria o responsável pelos danos.

Ao ser abordado, o homem confirmou ter praticado o ato e foi conduzido ao 50º Distrito Policial, em Itaim Paulista, onde a ocorrência foi registrada como ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o homem foi liberado em seguida e que, no momento, ele consta como investigado.

Segundo a Paróquia Bom Jesus das Oliveiras, o homem destruiu as imagens de Santa Edwiges e do Senhor Bom Jesus das Oliveiras.

"Nossa paróquia se entristece profundamente pelo ato violento praticado no interior do templo. Expressamos nossa fé e esperança por mais paz, contando com o apoio de nossa comunidade paroquial", disse a Paróquia.

