Capotamento de ônibus deixa dez mortos em rodovia no Triângulo Mineiro

Vista aérea do acidente com ônibus na rodovia MG-223, próximo ao trevo de Queixinho, no sentido de Tupaciguara (MG) - (crédito: CBMMG)

Subiu para 10 o número de mortos do acidente com o ônibus que capotou no trevo de Queixinho, na rodovia MG-233, no sentido Tupaciguara (MG), na região do Triângulo. Dentre os mortos, duas crianças, de dois e quatro anos.

O acidente ocorreu por volta de 3h40 desta terça-feira (8/4). Dos quatro mortos, duas são crianças. Cinco passageiros, em estado grave, foram levados para o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (UFV). 11 pacientes foram para a UPA de Araguari (MG).

Os demais passageiros tiveram ferimentos leves e ou não se feriram e dispensaram atendimento médico.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. O local é plano, sem árvores, considerado de fácil visibilidade, embora seja numa curva. A perícia da Polícia Civil está no trecho, coletando indícios para o inquérito.

Participam da operação de resgate bombeiros de Araguari, Tupaciguara e Uberlândia.

Como foi

Ônibus saiu de Goiânia, com destino a Ribeirão Preto, fazendo paradas em Caldas e Araguari CBMMG

O ônibus seguia de Goiânia (GO) para Ribeirão Preto (SP). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria perdido o controle da direção do coletivo, atravessando o canteiro central que liga as rodovias MG-423 e a MG-413 e capotando na alça de acesso.

Passageiros foram ejetados de dentro do ônibus e outros ficaram presos nas ferragens. O Corpo de Bombeiros desencarcerou sobreviventes feridos e corpos dos mortos.

Até o momento, foram contabilizadas 46 vítimas identificadas - que embarcaram em Goiânia. Mas o total pode aumentar porque há informações de embarques em paradas nas cidades de Caldas (GO) e Araguari (MG).

