Repórter é expulso de área de crime durante reportagem ao vivo

A equipe de reportagem do programa Primeiro impacto, do SBT, teve um desentendimento com policiais civis nesta terça-feira (8/4). Durante uma reportagem ao vivo, o repórter Rodrigo Garavini foi interrompido por um agente, que solicitou respeito à área do crime. No final, Garavini e o cinegrafista foram retirados do local.

A reportagem mostrava cenas de furto seguido de assassinato em São Paulo. O suspeito morreu e uma mulher ficou ferida. Incomodado com a filmagem, um policial interrompe a transmissão. "Respeita por favor, pelo menos o local", solicitou o oficial.

As imagens mostram que o repórter avançou sobre a faixa de isolamento policial. Garavini respondeu que a equipe estava posicionada desde a madrugada e que "não houve nenhum problema".

O cinegrafista continuou mostrando o local, o que gerou um novo pedido da polícia: "Vocês estão ao vivo? Então, por favor, respeita".

Garavini e o cinegrafista foram então escoltados para fora da área de isolamento. O repórter tentou argumentar, mas os agentes não cederam. "Eu preciso preservar o local", afirmou o policial.

O Correio entrou em contato com o SBT em busca de um posicionamento sobre o assunto. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.