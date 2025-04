Novo Cangaço: bandidos explodem agência bancária e invadem quartel da polícia

Exames de DNA vão ajudar a Polícia Civil a rastrear a origem das armas usadas por suspeitos de atacarem uma agência bancária na cidade de Guaxupé (MG), na região Sul do estado, na madrugada desta terça-feira (8/4).

Pouco depois do crime, a área foi isolada com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Federal (PF), para manter o local seguro e preservar todas as pistas que possam ajudar na investigação.

Durante os levantamentos iniciais da perícia, a Polícia Civil recolheu projéteis que passarão por exames de identificação para rastrear a origem das armas. Veículos supostamente empregados na fuga dos criminosos já foram localizados e também serão periciados.

Investigadores especializados foram deslocados de Belo Horizonte para Guaxupé, em aeronave cedida pelo Estado, com o objetivo de reforçar a perícia técnica no local.

“A Polícia Civil de Minas Gerais permanece no local e manterá o isolamento pelo tempo necessário para garantir a elucidação dos fatos. O trabalho segue de forma integrada, com o compromisso firme de responsabilizar os envolvidos e garantir a segurança da população”, divulgou a corporação em nota.

O ataque

Uma agência da Caixa foi alvo de explosões enquanto a sede da Polícia Militar da cidade de Guaxupé também era atacada por integrantes da mesma quadrilha. A ação dos bandidos deixou os moradores apreensivos na madrugada de hoje.

Vídeos em redes sociais mostram o momento do ataque. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos chegaram em pelo menos cinco veículos e cercaram a área do banco.

Pelas imagens, também é possível ver pelo menos dois suspeitos com armamento pesado dando tiros para o alto na área da calçada. Ainda é possível ouvir explosões. Moradores da região relataram nas redes sociais momentos de pânico devido ao barulho dos disparos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos usaram explosivos para invadir a agência bancária, localizada na Avenida Doutor João Carlos, no Centro da cidade, à 1h45.

Ao mesmo tempo, outros suspeitos dispararam contra o quartel da Polícia Militar e a base da Guarda Municipal de Guaxupé. Um policial militar estava no quartel e ficou ferido em uma das mãos pelos estilhaços de vidro da entrada da sede. Os tiros também danificaram as paredes do local.

Até o momento, não há informações sobre o valor roubado da agência, mas segundo a Prefeitura de Guaxupé, houve apenas a tentativa de levar o cofre. A perícia da Polícia Federal é aguardada no local.

A PM informou que a busca pelos envolvidos no crime ocorre em uma atuação conjunta entre os policiais militares da 18ª Região de Polícia Militar, do Comando de Missões Especiais, por meio do BOPE, e do Comando de Aviação do Estado.

Ainda conforme a polícia, dois veículos suspeitos foram encontrados na área rural do município, em uma estrada vicinal. Um deles estava tombado e o outro estava atravessado na vegetação às margens da pista. A suspeita é que eles tenham sido utilizados nos ataques.