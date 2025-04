Casos de dengue reduziram em 2,3 milhões no país, afirma Ministério da Saúde

De acordo com o Ministério da Saúde, os casos do vírus reduziram em 2,3 milhões no país, de acordo com levantamento realizado até o dia 29 de março deste ano - (crédito: Divulgação SES-MG)

Por Wal Lima

Após o país registrar a maior epidemia de dengue de todos os tempos em 2024, com um total de 6.484.890 casos prováveis de dengue e 5.972 mortes provocadas pela doença, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), Mariângela Simão, afirmou nesta terça-feira (8/4), durante coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, que os casos de dengue reduziram em 2,3 milhões no país, de acordo com levantamento realizado até o dia 29 de março deste ano.

Apesar da redução, Mariângela frisou que os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná ainda encontram-se em estado crítico, acumulando 75% dos casos no país. “O ministério está dando todo o suporte a estes estados, principalmente com a disponibilização de testes rápidos e imunizantes, que ajudarão tanto no diagnóstico quanto ao combate da epidemia”, disse a secretária da SVSA.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também destacou que a região dos três estados também acumula mais de 80% dos casos de óbitos registrados no período do levantamento realizado desde janeiro deste ano.

“A redução de mais de 2,3 milhões de casos em todo o país que conquistamos nos motiva a unir forças para reduzir também os casos nessas regiões críticas, trazendo a realidade regional aos profissionais da saúde para que não aconteça isso em outras regiões”, disse o ministro que ainda destacou que o estado de São Paulo acumula 83% dos óbitos registrados no levantamento.

O balanço do trimestre, de acordo com Padilha, também marca a 13ª semana epidemiológica, período primordial para prevenir o aparecimento de novos casos, pois, “tradicionalmente no Brasil, os meses de abril e maio são os meses com maiores índices”.

“Estamos nos antecipando para este período que tradicionalmente tem o maior número de casos e estaremos também acompanhando e divulgando esses dados mensalmente a partir de hoje”, finalizou o ministro.