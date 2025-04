Delegados, peritos e militares lançam novo manifesto contra PEC da Segurança

"O ministro da Justiça ignorou a necessidade de um diálogo democrático prévio com entidades de policiais, inclusive com aquelas que têm assento no Conselho Nacional de Segurança Pública", protestam os policiais - (crédito: Carlos Humberto/SCO/STF)

Algumas das principais entidades de policiais federais, civis e militares lançaram novo manifesto contra a PEC da Segurança Pública idealizada pelo governo Lula. Delegados de Polícia Federal, peritos e militares se opõem ao texto levado na terça, 8, pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao presidente da Câmara, deputado Hugo Motta. A proposta inclui sugestões de governadores. Motta disse que vai dar prioridade à matéria. "O Brasil tem pressa."

"A segurança pública requer gestão, não alterações na Constituição", sugerem as lideranças policiais em nota subscrita por dirigentes de seis associações que revelam indignação e preocupação com os rumos da PEC.

Leia também: Peritos criticam exclusão da categoria na PEC da Segurança Pública

Na avaliação dos policiais, a proposta parece ser uma tentativa do ministro da Justiça de desviar a atenção dos reais problemas da segurança pública que vem demonstrando à frente da pasta, apostando na criação de uma norma cuja necessidade não se sustenta diante do arcabouço jurídico já existente.

O manifesto é o segundo desde o início da elaboração da PEC de Lula. Ele é assinado pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Associação Nacional das Entidades Representativas dos Militares Brasileiros, Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Federação Nacional das Entidades Militares Estaduais e Federação Nacional dos Peritos Oficiais em Identificação.

Entre os destaques do texto da PEC está o reconhecimento de status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, criado em 2018 via lei ordinária, e a adoção de diretrizes para fortalecer o Estado no combate ao crime organizado. Uma meta é a padronização de informações, protocolos e estatísticas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A proposta prevê uma redefinição de atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, ambas as corporações atreladas ao Ministério da Justiça. A competência sobre o policiamento ostensivo, atualmente, é das Polícias Militares. A PEC reserva à Polícia Rodoviária - que mudaria o nome para Polícia Viária Federal - o patrulhamento em rodovias, ferrovias e hidrovias federais.

O governo afirma que o novo formato não promoverá ingerência nos comandos das polícias estaduais, mas a União poderá estabelecer diretrizes gerais para a política de segurança e defesa social, incluindo o sistema penitenciário.

Segundo as entidades de classe dos policiais, a iniciativa não foi amplamente debatida com as forças de segurança pública e as associações representativas dos seus integrantes.

Leia também: PEC da Segurança Pública levanta críticas de oposicionistas

"O ministro da Justiça ignorou a necessidade de um diálogo democrático prévio com entidades de policiais, inclusive com aquelas que têm assento no Conselho Nacional de Segurança Pública", protestam os policiais. Segundo eles, o enfrentamento da criminalidade organizada exige soluções baseadas em dados concretos e dialogadas, permitindo a construção de um modelo robusto que integre todos os níveis de atuação federal, estadual e municipal.

"Este processo necessita de estudo aprofundado, não de uma proposta apressada", cravam.

Os policiais consideram desnecessária a proposta do governo. "O Brasil já dispõe de um arcabouço jurídico eficiente para o enfrentamento da criminalidade organizada." Nesse ponto, o manifesto cita a Lei 13.675/18, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP); a Lei 12.850/13, que define organização criminosa e dispõe sobre os meios de obtenção de prova; as Leis Orgânicas Nacionais das Polícias Civis e Militares; e o Estatuto das Guardas Municipais.

"Ademais, a Polícia Federal já possui competência para atuar contra organizações criminosas com repercussão internacional ou interestadual, na esfera da Justiça Federal."

Delegados, peritos e militares consideram que há diversas medidas mais simples e práticas que podem ser implementadas sem a necessidade de um esforço político hercúleo.

Eles sugerem:

- Integração e unificação de bancos de dados para as forças de segurança;

- Protocolos de atuação conjunta entre os órgãos, respeitando suas atribuições constitucionais;

- Capacitação e treinamento das forças de segurança previstas no artigo 144 da Constituição;

- Aquisição de tecnologia avançada para investigações e padronização de dados estatísticos relacionados à criminalidade.

"A redução da criminalidade não é alcançada por mudanças constitucionais, mas por soluções construídas com diálogo transparente entre os entes federativos e as forças de segurança", segue o manifesto. "Lacunas devem ser corrigidas gradualmente e em conjunto."

As entidades destacam que vão continuar se empenhando em mostrar a inadequação da PEC, evitando que o País gaste energia com uma proposta que não trará efetividade no enfrentamento ao crime organizado.

COM A PALAVRA, O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

O Estadão pediu manifestação do Ministério da Justiça. O espaço está aberto para manifestação.