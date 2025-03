Ex-aluno da UnB que assassinou Louise é capturado perto da casa da ex

Vinicius Neres Ribeiro dopou Louise com clorofórmio - (crédito: Divulgação/Seape-DF)

Policiais penais da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe) recapturaram, na manhã desta terça-feira (11/3), Vinicius Neres Ribeiro, o ex-aluno de biologia da Universidade de Brasília (UnB) que foi condenado a 23 anos de prisão e 10 dias-multa pelo assassinato da estudante Louise Ribeiro, em 2016. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape-DF), Vinicius não retornou de um trabalho externo.

O assassinato Louise, que tinha 20 anos, chocou o Distrito Federal. Conforme investigação da época, Neres dopou Louise com clorofórmio, em um laboratório da instituição, e em seguida a asfixiou. O crime teria sido motivado pelo fato de a jovem ter se recusado a se relacionar com ele.

Após o crime, Neres amarrou os pés e as mãos de Louise e enrolou o corpo em um colchão inflável. Depois, transportou o cadáver no carro da estudante até uma área de mata perto da instituição de ensino, onde o abandonou. O corpo da estudante foi encontrado em um matagal próximo ao Instituto de Ciências Biológicas.

Relacionamento

Após progredir para o regime semiaberto, Vinicius começou a se relacionar com outra mulher que não tinha conhecimento do antecedente criminal do namorado. Ao descobrir sobre o seu passado, decidiu por fim a relação e começou a ser ameaçada por ele.

Vinicius não aceitava o término e, nesta terça-feira, foi recapturado pelos policiais penais próximo à casa da ex. O criminoso carregava uma mochila com itens suspeitos, entre facas, luva cirúrgica, máscara, algemas plásticas e entre outros itens.