Primeiro caso de sarampo de 2025 no Brasil é registrado em São Paulo

O primeiro caso de sarampo em São Paulo neste ano foi confirmado por autoridades estaduais de saúde nesta sexta-feira (18/4). O paciente é um homem de 31 anos, que mora na capital paulista. Ele, que tem o esquema vacinal completo contra o sarampo, não teve necessidade de internação e já está sem sintomas da doença.

De acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, o local provável da infecção ainda está sob investigação. Segundo a pasta, em nota enviada ao Correio, "todas as medidas de controle e prevenção foram prontamente adotadas em colaboração com a Secretaria Municipal da Saúde e o Ministério da Saúde".

Até o registro deste caso, o estado de São Paulo não contabilizava infecções por sarampo desde 2022. Infecciosa e altamente contagiosa, o sarampo se manifesta por meio de febre alta, manchas vermelhas no corpo, tosse, coriza, conjuntivite e outros sintomas.

Vacinação

A imunização é apontada como a principal forma de prevenção contra o sarampo. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, alcançou uma cobertura vacinal de 98,7% em 2024 no estado de São Paulo, o maior índice desde 2016.

Todas as pessoas com idade entre 12 meses e 59 anos podem receber a vacina, sendo recomendadas duas doses até os 29 anos e uma dose para indivíduos de 30 a 59 anos que não foram vacinados.