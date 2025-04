Vacina contra chikungunya deve ser incluída no SUS, diz Ministério da Saúde

A vacina contra a chikungunya, aprovada na segunda-feira (14/4) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), será incorporada ao calendário vacinal brasileiro, garantiu o Ministério da Saúde. O imunizante, produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica austríaca Vanelva, será aplicado em dose única em pessoas com mais de 18 anos.

A dose contra chikungunya, porém, é contraindicada para gestantes e indivíduos imunocomprometidos. De acordo com a pasta da Saúde, essa vacina será aplicada após a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) aprovar o pedido de incorporação das doses do imunizante.

Órgão do Ministério da Saúde, a Conitec é responsável por assessorar a pasta em incorporação de vacinas e medicamentos no SUS. Embora tenha confirmado interesse em incluir a vacina contra chikungunya no calendário do sistema de saúde, o ministério não estipulou um prazo para que essa ação seja concretizada.

Em resposta ao Correio, a assessoria de comunicação da pasta restringiu-se a garantir que a aprovação da vacina pela Anvisa foi ponto crucial para que o governo a encaminhe para estudos do Conitec. Confira a nota na íntegra:

"A Chikungunya é uma doença que vem crescendo no país nos últimos anos, e a incorporação de uma vacina segura e eficaz é muito importante para a proteção da população. Com o registro da vacina aprovado pela Anvisa nesta segunda-feira (14), o Ministério da Saúde dará início à análise para sua inclusão no SUS, a ser avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). A expectativa é que, uma vez aprovada e com capacidade produtiva, a vacina seja incorporada ao calendário nacional de vacinação, fortalecendo as ações de combate à doença no Brasil."

Chikungunya

Transmitida pela picada do mesmo mosquito da dengue e da zika (Aedes aegypti), a Chikungunya é caracterizada por febre alta e dores intensas nas articulações, que em alguns casos podem se tornar crônicas. O vírus foi introduzido no Brasil em 2014 e, atualmente, há registros de casos em todos os estados do país.

Seu impacto no Brasil deixou 421 mortes entre 2023 e 14 de abril deste ano, de acordo com o Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde. Nesse intervalo de tempo, ainda segundo os dados da pasta, 489,732 mil pessoas possivelmente foram diagnosticadas com chikungunya.

Com a possível incorporação da vacina ao SUS, o Ministério da Saúde ampliará as estratégias de prevenção e controle da chikungunya no país. No momento, a prevenção a essa doença ocorre por meio do combate ao vetor (mosquito Aedes) e pelo alívio dos sintomas.