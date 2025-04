Anvisa aprova primeira vacina para chikungunya no Brasil

O imunizante demonstrou induzir produção robusta de anticorpos neutralizantes contra o vírus chikungunya em estudos clínicos que avaliaram adultos e adolescentes que receberam uma dose do imunizante. Segundo a Anvisa, a vacina é contraindicada para mulheres grávidas, pessoas imunodeficientes ou imunossuprimidas.

"Para a publicação do registro, a Anvisa definiu, em conjunto com o Instituto Butantan, um Termo de Compromisso que prevê a realização de estudos de efetividade e segurança da vacina, e de atividades de farmacovigilância ativa para ampliar o conhecimento sobre o perfil de eficácia e segurança da vacina. O imunizante já havia sido aprovado por outras autoridades internacionais, como a Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos, e a Agência Europeia de Medicamentos (European Medicines Agency - EMA), para a prevenção da Chikungunya", destacou a Anvisa.

Segundo o governo de São Paulo, para que a vacina chegue, de fato, aos braços da população, alguns passos regulatórios ainda devem ser cumpridos. O Instituto Butantan está trabalhando em uma versão com parte do processo realizado no Brasil. As modificações usam componentes nacionais e será melhor adequado à incorporação pelo Sistema Único de Saúde, pendente análise pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) e demais autoridades de saúde.

“A partir da aprovação pelo Conitec, a vacina poderá ser fornecida estrategicamente. No caso da chikungunya é possível que o plano do Ministério seja vacinar primeiro os residentes de regiões endêmicas, ou seja, que concentram mais casos”, afirma Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan.