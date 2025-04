Homem mata a namorada, liga para mãe e confessa o crime

A Polícia Militar de Rondônia prendeu, na noite deste domingo (20/4) um homem suspeito de matar a companheira, Estefany Carolayne Pommerehn, de 21 anos. O caso foi registrado na Zona Sul de Porto Velho na noite de Páscoa como feminicídio.

Conforme relato policial, o homem ligou para a mãe para anunciar e confessar o feminicídio: “Mãe, aconteceu uma tragédia, liga pra polícia, eu matei a Estefany", disse o homem durante a ligação.

Ao chegar ao local do crime, os policiais encontraram o corpo da vítima amarrado sobre a cama com sinais de violência.

"Durante a verificação da cena do crime, constatou-se que a vítima se encontrava despida, amarrada e de bruços sobre uma cama, indicando a prática de atos de extrema violência. A residência encontrava-se trancada com cadeados, sendo necessário o uso de um alicate apropriado para a abertura, uma vez que a proprietária do imóvel se encontrava ausente, em outra residência situada em um sítio."

A polícia afirma que no momento da prisão o homem não apresentou resistência, nem arrependimento. "Ele estava trajando uma gandola do Corpo de Bombeiros e, no momento da abordagem, realizava corridas como motorista de aplicativo, não demonstrando quaisquer sinais de remorso pela prática do crime. O conduzido não apresentou resistência à prisão, confessando espontaneamente a autoria do delito", afirma a nota da PMRO.

Segundo o G1 Rondônia, o caso segue em investigação para identificar se o homem cometeu o crime de vilipêndio de cadáver.