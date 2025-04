Carro "morre" em cima de linha férrea e é atingido por trem

Depois da colisão, carro foi parar no meio do mato. Ocupantes tiveram de ser desencarcerados - (crédito: CBMMG)

Um acidente foi registrado, na manhã desta segunda-feira (21/4), no cruzamento da linha férrea com a Avenida Dona Laura, na comunidade rural de São Sebastião, em Matozinhos, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um trem bateu em um carro e o jogou no meio do mato. Não houve feridos graves.

Segundo informações dos bombeiros militares que atenderam a ocorrência, o carro tentava atravessar a linha férrea quando “morreu”, em cima da linha do trem.

O motorista não conseguiu ligá-lo a tempo, provocando a colisão. O trem se chocou com a parte dianteira do carro, que rodou.

Os dois ocupantes do veículo — o motorista e o passageiro — ficaram feridos, sendo que um deles ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros.

Ambas as vítimas tiveram fraturas em braços e pernas e foram encaminhados para a UPA Matozinhos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).