Polícia procura suspeito de matar estudante da USP

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, identificou o suspeito de assassinar uma estudante da Universidade de São Paulo (USP). A jovem Bruna Oliveira da Silva, 28 anos, foi encontrada morta em um estacionamento particular na Zona Leste paulista na quinta-feira (17/4).

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a autoridade policial pediu pela prisão temporária do suspeito à Justiça e faz buscas para localizá-lo. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

Além disso, a equipe aguarda o resultado dos exames periciais do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal, que serão analisados para auxiliar na elucidação do caso. As diligências prosseguem visando o esclarecimento dos fatos.

A jovem Bruna Oliveira da Silva, 28, encontrada morta em um estacionamento particular na Zona Leste de São Paulo, foi sepultada hoje (19) (foto: Reprodução)

Bruna estava desaparecida desde 13 de abril, após descer na estação Corinthians-Itaquera. Ela passou o fim de semana na casa do namorado, que mora na região do Butantã, na Zona Oeste. Bruna deixa um filho de 7 anos.

Leia também: Marido mata a mulher a chicotadas e avisa a vizinha

Na noite do desaparecimento, a jovem ligou para a mãe avisando que tinha perdido o ônibus e a bateria do celular estava perto do fim. Bruna recebeu dinheiro da mãe para voltar de aplicativo e acessou o telefone pela última vez às 22h21.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular