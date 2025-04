Criança de três anos morre após ser esquecida dentro de carro por madrasta

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo — quando não há intenção de matar. A causa da morte será confirmada após a conclusão do laudo pericial - (crédito: Reprodução/Polícia Civil de SC)

Um menino de três anos morreu após ser esquecido dentro de um carro pela madrasta. A criança teria permanecido trancada no veículo por cerca de 10 horas. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo — quando não há intenção de matar. A causa da morte será confirmada após a conclusão do laudo pericial. O caso ocorreu na sexta-feira (25/4) em Videira, Santa Catarina.

Segundo delegado responsável pela investigação, Édipo Flamia Hellt, a mulher, companheira da mãe da criança, saiu de casa por volta das 7h com o menino e a mãe dele para levá-la ao trabalho. No trajeto, teria se esquecido de deixá-lo na creche. Após retornar para casa, ela estacionou o carro com a criança ainda dentro, trancou o veículo e seguiu de bicicleta para o próprio trabalho.

A situação só foi descoberta no fim da tarde, quando a madrasta retornou e encontrou o menino desacordado no banco traseiro. Ela acionou o Corpo de Bombeiros, mas a criança já estava sem vida.

Em depoimento à polícia, a mulher contou que, naquela manhã, o menino apresentava sintomas gripais, havia recebido medicação e estava mais sonolento que o habitual — o que pode ter contribuído para que ela não percebesse a presença do menino no carro. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para esclarecer a dinâmica dos fatos.



