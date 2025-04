Conta de luz mais cara: Aneel anuncia bandeira amarela em maio

A definição da nova bandeira fará com que as contas de luz dos brasileiros fiquem mais caras no próximo mês - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou nesta sexta-feira (25/4) que a bandeira tarifária de maio será amarela. A definição da nova bandeira fará com que as contas de luz dos brasileiros fiquem mais caras no próximo mês, já que haverá o custo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

De acordo com a Aneel, o motivo da mudança da tarifa se deve ao fim do período chuvoso e o início da seca de 2025. A Agência ainda pontuou que as previsões de chuvas nas regiões dos reservatórios para os próximos meses estão abaixo da média.

"Com o acionamento da bandeira amarela, a Aneel reforça que é crucial manter bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrica", informa.

Ainda de acordo com o anúncio feito pela Aneel, devido ao fim do período chuvoso, a previsão de geração de energia em hidroelétrica ficou pior. "O que nos próximos meses poderá demandar maior acionamento de usinas termelétricas, que possuem energia mais cara", alerta.