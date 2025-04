Amiga de mulher assassinada morre de ataque cardíaco um dia após o crime

Uma mulher de 44 anos morreu de ataque cardíaco um dia depois que a amiga e colega de trabalho foi assassinada em residência de Frutal, no Triângulo Mineiro. Ela era amiga de Eliene Mendes Reais, de 31 anos, assassinada na segunda-feira (28/4) sob suspeita de ser informante.

Já R.M.S. morreu nessa terça-feira (29/4) no Hospital Municipal Frei Gabriel. Elas trabalhavam juntas no ABC Atacado e Varejo de Frutal.



Segundo nota do hospital, R.M.S., natural de Granja (Ceará), deu entrada no hospital às 6h55 e morreu às 10h55. O motivo da morte foi choque cardiogênico.

Colegas de trabalho das duas mulheres publicaram em redes sociais notas de pesar. "Nossas queridas colegas partiram, mas o legado que deixaram viverá para sempre em nossos corações. Raimunda e Eliene, que Deus as receba de braços abertos e conforte o coração de seus familiares", postou uma das colegas das duas mulheres.

Trio é preso

Equipe da Polícia Militar (PM) de Frutal prendeu nessa terça-feira dois homens e uma mulher, suspeitos de envolvimento no homicídio de Eliene e tentativa de homicídio do seu marido, ocorridos na residência do casal, no Bairro Vila Esperança.

Segundo a PM de Frutal, a mulher envolvida nos crimes teria acionado um carro por aplicativo sob ameaça armada para ajudar na fuga da dupla suspeita de assassinar a mulher e tentar matar seu marido.

Os policiais militares encontraram na residência de um dos suspeitos uma arma calibre 32, duas munições, porções de cocaína e de maconha, K2 e quatro celulares.

Fuga e suposta informante

Segundo a PM de Frutal, o homem que foi atingido por dois disparos, sendo um em cada mão, contou que conseguiu fugir no momento do crime.

Conforme relatou à PM, os dois suspeitos chegaram na residência do casal com revólveres em mãos e pediram para olhar os celulares das vítimas. Primeiramente, teriam visto que não havia informação sobre eles no celular do homem. Depois, pediram para olhar o celular da mulher, sendo que, em seguida, um dos suspeitos teria falado o seguinte: "Então é você que está passando informações nossas".

Nesse momento, eles iniciaram os disparos de arma de fogo contra as vítimas.

A vítima contou também que, em um instinto de sobrevivência, colocou a mão em uma das armas dos suspeitos e saiu correndo em direção à rua. Ele relatou sobre o crime no momento que recebia atendimento médico, no Hospital Municipal Frei Gabriel.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do crime e vai investigar o que teria motivado a ação.

Tanto Eliene Mendes Reis, natural de Matinha, no Maranhão, quanto o marido não tem passagens policiais, segundo a PM de Frutal.

