Polícia Civil prende mais de 40 foragidos por crimes violentos em 14 estados e no DF

Uma megaoperação coordenada pela Polícia Civil do Pará resultou na prisão de ao menos 40 pessoas procuradas por envolvimento em crimes violentos, como homicídios, feminicídios e estupros. A ação ocorreu nesta quarta-feira (30/4) e mobilizou mais de 400 agentes em todo o país.

Batizada de "Basilisco de Roko", a operação contou com o apoio das polícias civis do Distrito Federal e de 13 estados, incluindo Amazonas, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. No total, foram expedidos 72 mandados de prisão, cumpridos simultaneamente em diversas cidades brasileiras.

As investigações miraram 115 alvos com mandados em aberto. Todos são considerados de alta periculosidade e possuem passagens anteriores por crimes com uso de violência. O levantamento dos suspeitos foi realizado por meio de cruzamento de informações entre as corporações estaduais.

O nome da operação, "Basilisco de Roko", faz alusão a um conto que fala sobre a existência de uma superinteligência artificial do futuro que consegue localizar qualquer pessoa.

Além da articulação entre as polícias civis, a operação contou com o suporte da Diretoria de Operações Integradas (Diopi) e do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), ambos vinculados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação reforça o esforço conjunto de combate à criminalidade e à impunidade, priorizando casos com maior impacto social e risco à integridade das vítimas.

