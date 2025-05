Internautas criam jingle para que dom Orani seja o novo papa

Às vésperas do conclave, marcado para começar em 7 de maio, a internet foi movimentada com memes e paródias sobre a “eleição” do próximo papa. Um dos destaques é cardeal dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, que ganhou uma espécie de "campanha" on-line.

Jingle para Dom Orani

Internautas criaram um jingle para promover Dom Orani, apelidando-o de "papa do povo". A letra diz: "Lá no Vaticano, querem renovação. Dom Orani traz a união. Com samba no pé e fé no coração, é o papa que conduz é nossa oração". Além do jingle, diversos memes e paródias foram criados sobre o conclave e os cardeais.





Outro vídeo bem famoso retrata como seria se o novo papa fosse brasileiro. A brincadeira vai desde segunda a sexta se tornarem dias santos — logo, feriados, até a questão no "nome sujo". Nessa última situação, o endividamento dos brasileiros seria resolvido com duas Ave-Maria.

Quem é Dom Orani?

Dom Orani João Tempesta nasceu em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, em 23 de junho de 1950. Sua trajetória eclesiástica começou na Ordem Cisterciense, onde fez sua profissão religiosa em 1970 e foi ordenado sacerdote em 1974.

Em 1997, foi nomeado bispo de São José do Rio Preto, sendo o terceiro a ocupar essa diocese. Em 2004, foi elevado a arcebispo de Belém do Pará, onde permaneceu até ser transferido para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro em 2009, tornando-se o sétimo arcebispo desta importante comunidade.

Sua dedicação e serviço à Igreja o levaram a ser criado cardeal pelo Papa Francisco em 2014. Dom Orani é conhecido por sua atuação pastoral, sua proximidade com os fiéis e seu trabalho em prol dos mais necessitados na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele também teve um papel importante na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ Rio2013).

Agora, como cardeal, dom Orani participa do conclave para a eleição do novo papa, um momento significativo em sua trajetória religiosa.