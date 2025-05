Motorista bêbado que matou casal em BR é indiciado por duplo homicídio

Aline e Dionn acabaram atingidos quando trocavam o pneu do carro - (crédito: Reprodução/ redes sociais )

Aline Rabuske, 31 anos, e Dionn Roberth, 28, morreram na madrugada de sábado (26/4), em Penha, no litoral norte de Santa Catarina, após serem atingidos por um veículo em alta velocidade. O Ministério Público estadual (MPSC) ofereceu denúncia, nesta quarta-feira (30), contra o motorista de 35 anos que, sob efeito de álcool, colidiu violentamente contra o casal, que trocava um pneu na BR-101. A acusação formal é de duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Leia também: Com morte de brasileira, britânica se torna a pessoa mais velha do mundo

O teste do bafômetro realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a suspeita de embriaguez ao volante por parte do condutor envolvido. A identidade do motorista não foi divulgada pelas autoridades.

Enquanto a investigação avança, o motorista permanece sob custódia. A Polícia Civil confirmou que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, evidenciando a gravidade do ocorrido e o potencial risco que o indiciado representa para a segurança pública.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O acidente ocorreu no km 106 da BR-101, sentido norte. Aline e Dionn viajavam rumo ao Paraná, acompanhados pela sobrinha de 17 anos e pela mãe de Dionn, de 55 anos, que presenciaram a cena. Aline é filha do ex-prefeito de Pinheiro Preto, no Meio-Oeste de Santa Catarina.