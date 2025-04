Governo de MS determina buscas por onça que matou caseiro no Pantanal

Equipes do governo de Mato Grosso do Sul estão em operação para capturar a onça-pintada que matou o caseiro Jorge Avalo, na última segunda (21/4), no município de Aquidauana (MS).

Monitorado pela Policia Militar Ambiental (PMA), o processo de busca começou logo depois da morte e conta com apoio de um pesquisador e especialista em manejo de onças-pintadas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Em nota replicada pelo g1, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul (Semadesc) informa que o objetivo da busca é identificar a onça, confirmar o ataque e encaminhá-la para Campo Grande, onde será levada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras). Como há outros animais da mesma espécie na região, o governo do estado assegura que haverá trabalho minucioso para identificar o responsável pelo ataque.

Leia também: Corpo de caseiro morto por onça será sepultado em caixão fechado

Na manhã do primeiro dia, foram encontradas, na beira de um rio, partes do corpo da vítima ao lado de pegadas do animal — o que confirmou a morte e a causa dela. Na terça-feira (22/4), outras partes foram descobertas em uma toca localizada em uma área de mata fechada a cerca de 300 metros de onde o homem havia sido atacado, no pesqueiro onde trabalhava.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Chuvas fortes na área, porém, fazem com que o nível dos rios aumente e fique mais difícil encontrá-lo. Helicopteros e drones são utilizados pelas equipes de busca, uma vez que o local, de mata típica do bioma Pantanal, é de difícil acesso. Além de policiais, familiares de Jorge auxiliaram na procura.

O Correio tentou contato com o Governo do Mato Grosso do Sul, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e com a Semadesc a fim de obter atualizações sobre as buscas. Até a publicação desta nota, não obteve retorno.