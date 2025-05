Corpus Christi é feriado? Veja o calendário nacional

Com a passagem do Dia do Trabalhador (1º/5), que proporcionou folga prolongada a muitos brasileiros, fica a dúvida de quais são os próximos feriados de 2025.

Segundo o governo federal, Corpus Christi, celebrado em 19 de junho (quinta-feira), será ponto facultativo. Sendo assim, funcionários públicos alocados no governo do Distrito Federal e no Poder Executivo federal poderão emendar com o dia 20 (sexta-feira), que também será ponto facultativo.

Algumas capitais contam com legislação própria e consideram o Corpus Christi feriado, como em Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR) e Goiânia (GO).

Os próximos três feriados nacionais de 2025 (Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados) vão cair no domingo.

Veja os feriados e pontos facultativos que ainda terão em 2025:

7 de setembro (domingo), Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro (domingo), Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro (terça), Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo), a ser comemorado dia 27;

2 de novembro (domingo), Finados (feriado nacional);

15 de novembro (sábado), Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro (quinta), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

24 de dezembro (quarta), Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);

25 de dezembro (quinta), Natal (feriado nacional); e

31 de dezembro (quarta), Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).

