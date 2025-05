Quando cai o 5° dia útil de maio de 2025?

Com o feriado nacional de 1º de maio, em celebração ao Dia do Trabalhador, surgiram dúvidas sobre o calendário do quinto dia útil deste mês. A incerteza aumentou após diversos estados e municípios, como o Distrito Federal, decretarem ponto facultativo na sexta-feira (2). No entanto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o ponto facultativo não afeta o funcionamento do sistema bancário, e as agências abriram normalmente na sexta.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no artigo 459, define como dias úteis o período de segunda a sábado — incluindo o sábado, mesmo que não haja expediente. A regra é respaldada também pela Constituição Federal e pela Instrução Normativa nº 02/2021 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Nesse sentido, em 2025, os cinco primeiros dias úteis de maio serão: 2 (sexta-feira), 3 (sábado), 5 (segunda), 6 (terça) e 7 (quarta-feira). Assim, o prazo final para o pagamento dos salários será o dia 8 de maio, quinta-feira, conforme informou a Febraban ao Correio.



Próximos feriados

Além do 1º de maio, outros dois feriados nacionais ainda oferecerão a possibilidade de descanso prolongado: o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro.

Outro destaque é o Corpus Christi, celebrado em 29 de maio. Embora não seja feriado nacional, a data é ponto facultativo e também cairá em uma quinta-feira, o que pode resultar em mais um feriadão, dependendo da política adotada por cada empresa.

Já os demais feriados nacionais de 2025 coincidirão com o fim de semana. Três deles — Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro) — cairão em um domingo. Já a Proclamação da República, celebrada em 15 de novembro, será em um sábado.