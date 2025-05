Sete pessoas morrem em ação contra tráfico de drogas no Amapá

Sete pessoas morreram em uma ação da Polícia Militar contra tráfico de drogas na Zona Norte de Macapá (AP), no domingo (4/5). A Secretaria da Justiça e Segurança Pública do estado afirmou que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

"Se forem identificados excessos ou uso desproporcional da força, o estado tomará todas as medidas cabíveis", disse a pasta. Ainda segundo a Secretaria, os policiais foram recebidos a tiros pelos ocupantes do veículo abordado, "sendo obrigados a reagir à agressão".

"O confronto resultou na morte dos sete ocupantes do veículo. Foram apreendidas sete armas de fogo, incluindo armamento de grosso calibre. Há, ainda, a confirmação de que parte dos envolvidos tinha ligação comprovada com o crime organizado", disse a Secretaria da Justiça e Segurança Pública.

"O Estado do Amapá reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito aos direitos constitucionais", acrescentou. As identidades das setes pessoas mortas não foram divulgadas.

Veja a nota da Secretaria de Justiça e Segurança Pública na íntegra:

Sobre ocorrência com resultado letal envolvendo ação policial em Macapá, a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa:



1 - A ocorrência envolvendo equipes da Polícia Militar resultou nos óbitos de sete civis na madrugada deste domingo (4), na zona norte de Macapá.



2 – Como é feito em todas as ocorrências de intervenção policial, o caso já está sendo investigado com rigor e imparcialidade pela Polícia Civil. Se forem identificados excessos ou uso desproporcional da força, o Estado tomará todas as medidas cabíveis.



3 - A ação policial foi motivada por denúncia de tráfico de drogas e presença de indivíduos armados.



4 - Um dos envolvidos, identificado como Erick Marlon Pimentel Ferreira, possuía extensa ficha criminal e era apontado como liderança do tráfico na zona norte da capital amapaense. Outros dois suspeitos ainda estão sendo identificados.



5 - A Polícia Científica realizou a perícia no local da ocorrência. O resultado deste procedimento vai compor a investigação.



6 - A Sejusp reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e a apuração dos fatos.