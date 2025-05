Jovem é preso suspeito de participar do assassinato da avó

As investigações continuam no sentido de elucidar toda a dinâmica dos fatos e o inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias - (crédito: Divulgação/Governo de Tocantins)

Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta no quarto de casa em Araguaína, no Tocantins. O neto da vítima de 20 anos, assim como outro jovem de 19 anos e um adolescente são apontados como autores do assassinato. Os dois homens foram presos e encaminhados para a Unidade Penal de Araguaína e o adolescente foi entregue à custódia do Sistema Socioeducativo.

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública informou que o corpo de Raimunda Gois dos Santos foi encontrado no domingo (4/5), com sinais de violência.

Segundo as investigações, o neto obrigou a vítima a passar as senhas da conta bancária, sob ameaças e agressões. O trio transferiu dinheiro e compraram passagens para sair da cidade. Os suspeitos foram até a rodoviária e em determinado momento se separaram. O neto foi pego na cidade vizinha de Xambioá, após cerco da Polícia Militar.

O caso chegou ao conhecimento das forças de segurança após policiais militares encontrarem um carro batido próximo à região da Feirinha, em Araguaína. Ao consultarem a placa, localizaram o endereço da proprietária e foram até à residência e encontraram Raimunda morta.

Imagens das câmeras de segurança auxiliaram as equipes policiais a desvendar a dinâmica dos fatos. Testemunhas informaram que Raimunda, o neto e outros dois homens passaram a tarde de sábado (3/5) em uma chácara. No mesmo dia, à noite, ela teria sido vista em um bar ainda na companhia das mesmas pessoas e depois foi para casa.





Ao longo do domingo, policiais militares conseguiram localizar e prender o neto da vítima e outro jovem e apreender um adolescente. À Polícia Civil, o neto da vítima confessou que voltou à casa da avó, acompanhado dos demais e cometeu o assassinato.

"As investigações continuam no sentido de elucidar toda a dinâmica dos fatos e o inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado para o Poder Judiciário", afirmou a Secretaria de Segurança Pública de Tocantins.