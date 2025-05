Motociclista é partido ao meio em acidente na Estrutural

Ao chegar no local, as equipes de socorro encontraram o homem de 40 anos com ferimentos imcompatíveis com a vida - (crédito: 100tretasbsb)

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e uma moto deixou um homem com o corpo partido ao meio na noite desta terça-feira (6/5), na Via Estrutural, sentido Ceilândia.

O Corpo de Bombeiro do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência. Ao chegar no local, as equipes de socorro encontraram o homem de 40 anos, condutor da motocicleta Yamaha XVS 950 Mind Star de cor preta, com ferimentos imcompatíveis com a vida.

De acordo com testemunhas que passavam pelo local, o corpo do homem foi partido ao meio pelo caminhão. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para o local. O motorista do caminhão não se feriu e permaneceu no local durante todo atendimento.