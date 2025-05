Marina e Alckmin abrem Conferência do Meio Ambiente: "Compromisso climático"

Para Marina, na foto ao lado do vice-presidente, conferência "representa a retomada da participação popular na construção das políticas de meio ambiente no Brasil" - (crédito: Rogério Cassimiro/MMA)

A ministra Marina Silva, da pasta do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e o vice-presidente Geraldo Alckmin participaram da abertura da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente (5ª CNMA), na terça-feira (6/5), em Brasília. Com o tema "Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica", o evento, retomado após 11 anos de pausa, tem programação até sexta-feira (9), com conferências que debaterão mudanças climáticas.

Em seu discurso na solenidade, Alckmin destacou o compromisso climático do país. "O Brasil foi o segundo do mundo a apresentar sua NDC (sigla em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada), o compromisso de redução de emissão de gases de efeito estufa. Tendo 2005 como referência até 2035, prevemos a redução entre 59% e 67% das emissões de gases de efeito estufa. É uma proposta ousada, mas factível", disse.

Já Marina Silva ressaltou que a conferência "representa a retomada da participação popular na construção das políticas de meio ambiente no Brasil". Para ela, "essa conferência é uma demonstração de que a mobilização da sociedade é fundamental na formulação e implementação das políticas públicas”.

A ministra também sublinhou o papel central de populações marginalizadas que são desproporcionalmente impactadas pela mudança do clima, afirmando que elas terão protagonismo no evento, o que ajudará a promover a justiça climática.

Além de Alckmin e Marina Silva, participaram da solenidade de abertura da CNMA as ministras Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Márcia Lopes (Mulheres).

