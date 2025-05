Influenciadora de beleza morre, aos 30 anos, após cirurgia bariátrica

A influenciadora de beleza e esteticista Valéria Pantoja morreu, no último domingo (4/5), aos 30 anos. A jovem, que tem mais de 14 mil seguidores do Instagram, havia feito uma cirurgia bariátrica e se recuperava do procedimento, conforme noticiou a revista People.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Familiares de Valéria afirmam que ela morreu no hospital e apenas uma autópsia poderá indicará a razão da morte da jovem. Ela morava em Manaus onde tinha uma clínica estética de alto padrão.

Nas redes sociais, ela divulgava o trabalho como esteticista e dava dicas de beleza. Conforme publicação feita em uma das fotos, Valéria Pantoja era graduada em Estética e Cosmética e fazia pós-graduação em Procedimentos Intradérmicos e Alta Tecnologia aplicada na Estética.

Nas redes sociais, amigos e clientes se despediram da jovem e lamentaram a morte de Valéria. O velório de Valéria Pantoja será realizado no sábado (10/5), às 18h no Santuário Nossa Senhora Aparecida.