Arcebispo brasileiro é aposta para ser o 1º cardeal eleito pelo papa Leão XIV

O primeiro cardeal escolhido pelo papa Leão XIV pode ser um brasileiro. Eleito como o novo líder da Igreja Católica na última quinta-feira (8/5), após a conclusão do conclave, na cidade do Vaticano, em Roma, o norte-americano Robert Prevost tem em Ilson de Jesus Montanari um forte candidato para ocupar a função.

Há uma tradição no centro da sede do governo pontifício. Quando o conclave é encerrado, as portas da Capela Sistina se abrem. Em seguida, o secretário da reunião entra no local e oficializa a eleição do novo pontífice, além de finalizar os pormenores do processo.

Ali, o eleito, no caso, Leão XIV, oferece o próprio solidéu vermelho ao secretário. O apetrecho diz respeito ao que o bispo de Roma usa na cabeça. Em um gesto simbólico, o encarregado é convidado para se tornar um cardeal. Em seguida, ele pode, ou não, aceitar a proposta. Arcebispo e vice-camerlengo, Ilson Montanari foi o secretário. Ele é natural da cidade de Setãozinho, no interior de São Paulo. O município faz parte da região metropolitana de Ribeirão Preto.

Em entrevista ao portal G1, o vaticanista brasileiro Filipe Domingues afirmou que Ilson deverá ser o escolhido, isso se Robert Prevost seguir a tradição. O paulista trabalhou diretamente com Leão XIV no dicastério do Vaticano.

Montanari também esteve no funeral do papa Francisco. O brasileiro trabalhou na cerimônia justamente por ser vice-camerlengo. O portador dessa função é responsável por auxiliar o Camerlengo (que governa a Santa Sé durante uma Sé Vacante), em todas as funções. Inclusive, na preparação para o conclave.

É importante ressaltar, além disso, que o nome do brasileiro está presente no documento responsável por oficializar o papado, ou seja, o mandato de Leão XIV. Ele é citado como uma testemunha do processo que terminou por eleger o estadunidense.

Quem é Ilson de Jesus Montanari?

Ilson nasceu em Sertãozinho no dia 18 de julho de 1959. O religioso de 65 anos ingressou para a Igreja em agosto de 1989, aos 30. Na Arquidiocese de Ribeirão Preto (SP), foi consagrado padre. Na mesma cidade, também estudou filosofia, economia e direito. Aos 26, ele já havia estudado teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, na Itália.

Em outubro de 2013, Ilson foi nomeado pelo papa Francisco como secretário do Dicastério para os Bispos. O órgão é responsável por ajudar o líder da Igreja Católica na função de nomear novos bispos, além da criação de dioceses.

Em outubro do mesmo ano, o brasileiro foi nomeado arcebispo titular Caput Cilla. Trata-se da antiga diocese romana. Apesar de não existir mais, ainda é a sede titula da Igreja. Em novembro, foi promovido a bispo ordenado. Hoje, Dom Ilson de Jesus reside na Casa Paolo VI. O local acolhe clérigos e demais funcionários da Cúria Romana, o órgão administrativo da Santa Sé.